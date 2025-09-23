في بغداد.. اعتقال منتحل صفة ضابط وتقديم رشوة

أعلنت قيادة شرطة ، عن اعتقال منتحل صفة ضابط وتقديم رشوة.

وقالت القيادة في بيان، "بإشراف قائد شرطة اللواء حمد، تمكنت الكرخ، مفارز نجدة من إلقاء القبض على متهم بالجرم المشهود لقيامه بتزوير هوية عسكرية وانتحال صفة ضابط".

وأضاف البيان "أقدم المتهم على محاولة تقديم رشوة مالية مقدارها (1000 دولار أمريكي) إلى دوريات النجدة، إلا أن المنتسبين تعاملوا بمهنية عالية، حيث تم توثيق الحادثة وضبط العجلة التي كان يستقلها بمستمسكات مزورة بحوزته وإيداعه التوقيف".