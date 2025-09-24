بغداد.. اختفاء طالب في نهر واربعيني "يذبح نفسه" وتفكيك لغز مقتل فتاة

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "تم تسجيل فقدان طالب تولد ٢٠١١ نتيجة تعرضه لحادث غرق اثناء السباحة في نهر الوقف ضمن ، فيما تجري الاجهزة الامنية البحث عن الجثة لغرض انتشالها".وفي حادث منفصل، اقدم رجل تولد 1981، على محاولة الانتحار باسلوب ذبح نفسه مستخدماً (سكين) داخل منزله ضمن منطقة الأمين"، مشيرا الى انه "تم نقله الى المستشفى وحالته الصحية لا تخلو من الخطورة".وفيما يتعلق بحادثة الوفاة المشتبه لها لامرأة في الطارمية يوم امس، توصلت القوات الأمنية الى ان العملية هي عملية قتل من قبل شقيقها نتيجة "غسل عار".ويوم امس، افاد مصدر امني انه تم الكشف عن جثة فتاة تولد 1999 بعد نقلها الى المستشفى من قبل ذويها وتم ملاحظة اثار حز على رقبتها، الامر الذي دفع خبير الأدلة الجنائية بالشك بوجود حالة قتل.ولفت المصدر إلى أنه "بعد مراجعة المراقبة الموجودة بالمنزل ومقترباته لوحظ تحرك لشقيقها مشبوه به وتم اعتقاله وإيداعه التوقيف لحين انتهاء التحقيقات".