عمليات بغداد تصدر توجيهات مع انطلاق العام الدراسي الجديد

وبحسب بيان لقيادة العمليات جاءت التوجيهات على النحو التالي:-انتشار دوريات القطعات الماسكة ومفارز شرطة النجدة والمرور بالقرب من المدارس والمعاهد والجامعات مع بداية ونهاية الدوام الرسمي.-تنظيم حركة السير وتسهيل مرور المركبات لتجنب الاختناقات المرورية.- متابعة ورصد الظواهر السلبية التي قد يتعرض لها الطلبة والطالبات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها.-تفعيل الدور التوعوي والإرشادي لسائقي المركبات والدراجات النارية بكافة انواعها لليقظة والانتباه وتجنب السرعة عند المرور بالقرب من المؤسسات التربوية.