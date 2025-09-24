وفاة طفلة وإصابة 10 آخرين بحادث مركبة تقل تلاميذ في الديوانية (صور)



ـ محلي



أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بمصرع طفلة وإصابة أكثر من 10 أشخاص بحادث سير في .





وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز، إن "حادثا مروعا تسبب بعدة إصابات إثر تصادم سيارة تقل تلاميذ مع سيارة أخرى في منطقة الدغارة".



وتابع، أن "التلاميذ المصابين نُقلوا إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج".