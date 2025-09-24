الحبس الشديد لمدة سنتين بحق متهم ابتز فتاتين بنشر صورهما

وذكر إعلام في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المدان أقدم على اختراق الهاتف الشخصي لإحدى الفتيات والحصول على بياناتهن وتهديدين بنشر الصور الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي في حال عدم حصوله على مبالغ مالية".وتابع، انه "صدرت الاحكام بحقه استنادا لأحكام المادة 430 / 1 من قانون العقوبات.