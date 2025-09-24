الجناية المركزية تصدر أحكاما بحق سبعة مدانين ببيع عقارات تابعة للدولة

وذكر المحكمة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "أقدم المدانون على التلاعب في اضابير يعود إلى في وبيعه وتسجيله بأسماء اشخاص اخرين لقاء حصولهم على مبالغ مالية".وتابعت، انه "كما ضبطت بحوزتهم مستندات عقارية و87 ختما مزورا تعود إلى دوائر الدولة وشهادات جنسية وهويات أحوال وبطاقات سكن وأجهزة استنساخ وعقود بيع وشراء، فيما صدرت الاحكام بحقهم استنادا لأحكام المادتين 289 و298 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".