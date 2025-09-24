تحرك رسمي بعد اعتداء والد أحد الطلاب على معلمة داخل مدرسة أهلية في كربلاء

وتأتي هذه الخطوة بعد تداول واسع لمقطع فيديو يوثق الحادثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار موجة من الاستنكار والاستياء.وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها تابعت ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادثة اعتداء أحد أولياء الأمور على أحد الكوادر التدريسية في مدرسة نسور الدرة الأهلية. وعلى الفور، استجابت مفارزنا بسرعة قياسية، حيث تم الانتقال إلى موقع الحادث، وبإشراف قضائي مباشر، جرى القبض على المعتدي وتسليمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل وفق أحكام القانون.وأضافت إن تدين مثل هذه الأفعال التي تستهدف هيبة المؤسسة التعليمية وكرامة المعلم، تؤكد أنها لن تسمح مطلقاً بأي تجاوز على القانون أو على العاملين في القطاع التربوي أو أي مواطن كان. كما تجدد التزامها الكامل بتأمين الحماية للمؤسسات التعليمية وجميع المرافق الحيوية، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يحاول المساس بالأمن أو التطاول على النظام العام.واختتمت القيادة بيانها بعبارة حاسمة: "لا تهاون مع المعتدين.. ولا حصانة فوق القانون".وأظهر مقطع فيديو من المراقبة رجلاً يصرخ ويتجمع حوله عدد من الكوادر التربوية قبل أن يقوم بدفع معلمة وإسقاطها أرضاً. ووفقاً لصفحات محلية في ، فإن سبب المشكلة بدأ باختفاء ابن الرجل داخل المدرسة، وقبل أن يُعثر عليه، تطور الأمر إلى مشادة كلامية.وقد ذكرت المصادر أن الرجل، وهو صاحب محل أزياء معروف، اعتدى على المعلمة بعد أن طلبت منه عدم شتم والدها المتوفى، مما أضاف بعداً إنسانياً مؤثراً للحادثة.