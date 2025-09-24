بواجهة شركة.. مداهمة لمنزل في البصرة تنتهي باعتقال عصابة وضبط مخزن أسلحة

وذكرت الوكالة في بيان، "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في تضبط داراً بواجهة (شركة تجارية) يستخدم لخزن الأسلحة الخفيفة بغرض المتاجرة بها".وأضافت: "على الفور تم مداهمة الدار وضبط الأسلحة وإلقاء القبض على حائزها بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية".