عمليات امنية كبرى في 10 مناطق ببغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "استكمالاً للممارسات الامنية الجارية وتعزيزاً للامن المناطقي وبهدف ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والجنائية والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالسلم المجتمعي في عموم مناطق العاصمة، نفذت تشكيلات قيادة العمليات في الفرقة الثانية شرطة اتحادية وقيادة شرطة ، (ولواء المغاوير وكتيبة الاستطلاع قيادتنا) بإسناد الوكالات والأجهزة الاستخبارية الملحقة بها، واجبات بحث وتفتيش ونصب السيطرات الوقتية المفاجئة".وأضافت "نتج عنها القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم اثنين "بالارهاب" ومتهم اخر بتجارة وترويج المواد المخدرة، وبحيازة السلاح)، وضبط اعداد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة".وذكرت ان "العمليات نفذت في مناطق (الطي، شهداء السيدية، ، الرضوانية، ، ، ، الذهب الابيض/ابي غريب، شهداء ، الأعلام البوعيثة) بجانبي الكرخ ".