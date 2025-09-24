ثلاث إصابات بمشاجرة بسبب "بوستر" في البصرة

أفاد مصدر محلي، مساء الأربعاء، بإصابة ثلاثة أشخاص بسبب رفع بوستر قرب مقر حزب سياسي في .​

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "مشاجرة وقعت، مساء اليوم، بين اشخاص بسبب رفع بوستر قرب مقر حزب سياسي في ".

وأضاف المصدر أن "المشاجرة تسببت بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.