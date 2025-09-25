بغداد.. الاطاحة بشبكة متهمين وضبط أسلحة وبطاقات انتخابية ومالية

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "خلال ممارسات امنية مفاجئة تم القبض على عدد من المتهمين بينهم "ستة" ضبط بحوزتهم (٣ اختام ، ١٠٦ بطاقة ماستر ، ٤٨ خطوط اتصال، ١٥ بطاقة ناخب، طائرة درون تصوير ١) بدون تخويل".وتابعت، انه "تم الاستيلاء على اسلحة واعتدة غير مرخصة، بالإضافة إلى حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية".وأضافت، انه "تأتي هذه الواجبات من خلال نصب السيطرات المفاجئة "الوقتية" في جانبي ".