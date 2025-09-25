وذكر مصدر مطلع للسومرية نيوز، أن شخصاً مسلحاً أطلق النار باتجاه إحدى المدارس، وكان الدافع وراء الهجوم هو رسوب شقيق المعتدي الأصغر في المدرسة، لافتا الى أن المرأة أصيبت في منطقة الرأس وهي في حالة خطرة، وكانت متواجدة عند باب المدرسة بانتظار ابنها.وعلى الفور، انتشرت القوات الأمنية – بحسب المصدر - في محيط المدرسة وفتحت تحقيقاً بالحادث، بينما تم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج.