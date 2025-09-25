أصاب امرأة.. اعتقال متهم بالاعتداء على مدرسة في ميسان

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إن "القوات الأمنية ألقت القبض على المتهم الذي نفّذ الاعتداء على إحدى المدارس في قضاء المجر والذي أسفر عن إصابة امرأة".وأكدت "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لإحالته إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل وفقاً للقانون".