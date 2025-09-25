حادثة السيدية.. عائلة سائق التاكسي يتحدثون عن لحظة اغتياله مع الزبون

وقال أحد أفراد عائلته لـ ، إن ابن عمه قُتل أثناء توصيله راكباً إلى منطقة السيدية جنوبي في الساعة السادسة صباحاً.وأضاف، أن "مسلحين يستقلون سيارة نوع (أكسنت) أطلقوا النار 4 رصاصات على الراكب، وأصيب ابن عمي برصاصة واحدة أودت بحياته، وهو أب لطفلة".وأظهر مقطع مصور تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إطلاق النار على السيارة من قبل مسلحين يستقلون سيارة أخرى.