لضبط الإقامة والتشغيل.. شرطة كربلاء تلاحق العمالة الأجنبية المخالفة

وذكرت القيادة في بيان، ان “مفارز الشرطة العربية والدولية تمكنت من إلقاء القبض على 17 مخالفاً من العمالة الأجنبية ينتمون لجنسيات مختلفة”، مبينة ان “العملية جاءت بعد متابعة ميدانية دقيقة لحركة العمالة الأجنبية داخل المحافظة، حيث ثبتت مخالفتهم لشروط وضوابط الإقامة”.واوضحت، ان “العملية نفذت من قبل لجنة مشتركة ضمت قسم الإقامة وجهاز المخابرات الوطني العراقي ودائرة العمل والتدريب المهني، ليتم تسليم الموقوفين إلى قسم شؤون الإقامة/شعبة الإبعاد لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم وفق الأنظمة والتعليمات النافذة”.