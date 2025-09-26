ميسان.. النزاهة تطيح برئيس لجنة فحص العجلات في بتهمة استغلال الوظيفة

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قيام فريقٍ مُؤلَّفٍ في - شعبة التحرّي والضبط، بالانتقال إلى ساحة حجز المركبات في المحافظة، واللقاء برئيس وأعضاء لجنة البيع بالمزاد العلنيّ؛ لغرض التحرّي وتدقيق المُعاملات والأوليَّات الخاصَّة بمُقدّمي العطاءات، لافتةً إلى أنَّ الفريق ضبط رئيس لجنة فحص العجلات وأحد أعضاء اللجنة، بعد رصد قيامهما باستغلال سلطتهم؛ من أجل الحصول على منافع من أعمال اللجنة، عبر تسهيل إجراءات دخول ذويهما بالمزاد".وتابعت إنَّ "المشكو منهما كانا على اطلاعٍ على العجلات المُراد بيعها بالمزاد وفق القانون، والتنسيق مع ذويهم لدخول المزاد وتسهيل إجراءات رسو المزاد عليهما، خلافاً للقانون والتعليمات التي تُوجِبُ عدم اشتراك ذوي أعضاء اللجان حتَّى الدرجة الرابعة في المزادات".وأشارت إلى "ضبط وصولاتٍ ومعاملاتٍ بأسماء ذوي المُتَّهمين، مُوضحةً أنَّ قاضي المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بميسان، قرَّر توقيف المُتَّهمين وفقاً لأحكام المادة (319) من قانون العقوبات، وتدوين أقوال المُمثل القانونيّ لمُديريَّـة المرور".