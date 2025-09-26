شرطة الرصافة تنفي كتابا مزورا نسب لها

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت كتابًا يُزعم أنه صادر عن قيادة شرطة – ".وأضافت "نؤكد للرأي العام أن هذا الكتاب مزور ولا يمت الى قيادة شرطة بغداد الرصافة بأي صلة رسمية"، داعية الجميع الى "توخي الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار أو الوثائق المفبركة التي تهدف إلى تضليل الرأي العام أو إثارة البلبلة".وبينت ان "الجهات المختصة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يقف وراء ترويج مثل هذه الوثائق المزيفة".