مشاجرتان في بغداد تسفران عن مقتل شخصين احدهما منتسبا

وقال المصدر لـ ، ان "مشاجرة لم تعرف اسبابها تطورت الى استخدام السلاح الخفيف ضمن شمالي ، ما اسفر عن مقتل شخص يعمل موظف في محطة وقود الحسينية".وأضاف ان "قوة امنية تمكنت من القبض على القاتل وايداعه التوقيف".وتابع ان "مشاجرة بين مجموعة اشخاص اثناء عملية تفتيش ضمن منطقة تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ما اسفر عن مقتل منتسب بالداخلية".وبين انه "تم القبض على الجاني فورا".