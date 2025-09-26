نيويورك.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الخاص بشأن مخيم الهول برعاية الحكومة العراقية

ويحضر المؤتمر وفد حكومي عراقي عالي المستوى، إضافة إلى رؤساء المجاميع التقنية الدولية والحكومية العاملة في ملف استعادة العوائل العراقية من شمال شرق .ويمثل هذا الحدث الأول من نوعه على مستوى العالم، كونه يركز على تفكيك مخيم ، في إطار تنفيذ قرار بإنهاء وجوده، بما يعكس مكانة الدولية والتأييد العالمي لخطواته.ويناقش المؤتمر ثلاثة محاور رئيسة، تتمثل في إحاطة العالم مخيم الهول وما يمثله من تهديد للأمن والسلم الدوليين، واستعراض تجربة العراق الناجحة في استعادة عوائله من المخيم والتي تعد الأولى عالمياً، وكذلك حث الدول الأخرى على سحب رعاياها من المخيم وإنهاء وجوده بشكل كامل.