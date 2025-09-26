من "الهول".. العراق يستعيد 4915 عائلة بواقع 18.880 شخصاً

وقال رشيد في كلمة ألقاها خلال الخاص بمخيم ، الذي عُقد برعاية في ، إن عانى لسنوات طويلة من ويلات الإرهاب والجرائم التي مست مختلف المجتمع، موضحاً أن ملف مخيم الهول يُعد من أكثر القضايا الإنسانية والأمنية تعقيداً، مشيراً إلى أن المخيم يضم أكثر من 10 آلاف عنصر إرهابي من جنسيات متعددة.وبيّن رئيس الجمهورية أن العراق اتخذ قراراً شجاعاً باستعادة مواطنيه من المخيم، في خطوة تهدف إلى إنهاء معاناة طويلة وضمان الأمن والاستقرار، لافتاً إلى أن خطة الحكومة تركز على تأهيل ودمج العائدين في المجتمع من خلال برامج مدروسة لإعادة الاندماج.وأضاف أن 34 دولة، من بينها العراق، بادرت إلى نقل رعاياها من مخيم الهول، فيما لا تزال رعايا ست دول فقط داخل المخيم، داعياً إلى تعزيز لإنهاء هذا الملف بشكل كامل وبما يخدم والدولي.