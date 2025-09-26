الإطاحة بـ3 تجار للمواد المخدرة قبيل دخولهم كربلاء

وقال المصدر لـ ، إن "مكافحة مخدرات وبعملية استخبارية نوعية تمكنت من الإطاحة بثلاث تجار للمواد المخدرة على حدود المحافظة قبل دخولهم الى كربلاء".وأشار إلى "ضبط اكثر من كيلو ونصف من مادة الكريستال المخدرة".