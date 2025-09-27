"بغداد تعلم ما الذي يجب فعله".. واشنطن تحدد "شرط نجاة العراق" من الضربات الاسرائيلية

وقال إنه "سمع من المسؤولين العراقيين أنهم يريدون تجنب الانجرار إلى صراع إقليمي"، مشيرا الى انه "لكي يتجنب التورط، هناك إجراءات يمكن اتخاذها الآن وفي المستقبل، وخاصة فيما يتعلق بالميليشيات المدعومة من "، بحسب تصريحات نقلتها وسائل اعلام كردية وتناقلتها منصات محلية.

وأضاف: "لن أتكهن بالمستقبل، لكنني سأقول إنه لإبعاد العراق عن الصراعات، أعتقد أن شركاءنا العراقيين يدركون جيدًا أن هناك إجراءات يمكن للحكومة العراقية اتخاذها الآن وفي المستقبل، من شأنها أن تزيد أو تقلل من احتمالية دخول العراق في صراع".

وأضاف: انه "يجب على العراق ان يُعطي الأولوية لتلك الإجراءات التي ستُبقيه بعيدًا عن الصراعات في هذه المنطقة، وهذا يعني مواجهة التحدي الخطير المتمثل في تلك الميليشيات المدعومة من إيران، والتي تعمل ضد السيادة العراقية وضد الشراكة القوية مع ، وسنواصل هذا الحوار تحديدًا، وأعتقد أن شركاءنا العراقيين يدركون تمامًا ما هو ضروري خلال هذه الفترة".