الخيار الصعب.. ما رد الفصائل العراقية على "تهديد نتنياهو"؟

قبل أيام، قال احد الاستشاريين الكبار في الحرس الثوري الإيراني، انه اذا عادت الحرب، فلن تقتصر ردودنا على اطلاق الصواريخ كما في حرب الـ12 يومًا، بل ستفتح ساحات أخرى، وهو تصريح واضح عن إمكانية انخراط ساحات محور المقاومة وبينها بالحرب القادمة.لكن تهديد نتنياهو يوم امس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، باستهداف قادة الفصائل العراقية في حال هاجموا " " وفقًا لتصريحه، فهذا يعني وضع الفصائل العراقية في اختبار صعب، الامر الذي يفتح باب التساؤلات عن موقف الفصائل العراقية بين هذين الخيارين.لكن الرد جاء فقط من حركة النجباء، الفصيل الوحيد الذي لا يمتلك مشروعا سياسيا في العملية السياسية، خلافا لباقي الفصائل المتمثلة بعصائب اهل الحق وكتائب وكتائب وانصار الله الاوفياء فضلا عن كتائب .الناطق باسم حركة النجباء ، رد على تهديد نتنياهو بالقول إن "نتنياهو يسعى للهروب من واقع الهزيمة والعزلة"، بحسب تصريحات نقلتها وسائل اعلام إيرانية.وأضاف أن "حركة النجباء لديها خيارات عدة، وتحذر من أن النظام الصهيوني اختبر في السابق قوة المقاومة في مواقع حساسة".من جانبه، قال عضو لحركة النجباء فراس الياسر: "من جهة، يزعم نتنياهو أننا دمرنا أسلحة المقاومة في العراق، ومن جهة أخرى، يخيف المقاومة العراقية من عواقب مهاجمة هذا النظام!".واضاف: "إذا نجحتم في العراق فلماذا تخافون من الهجمات على نظامكم؟"، مشيرا الى انه "يبدو أن سلاح المقاومة العراقية حرم إسرائيل من النوم".ولم تصدر الفصائل العراقية الأخرى موقفا حتى الان على تهديد نتنياهو خلافا للنجباء، التي تنفرد عن بقية الفصائل الأخرى بعدم انخراطها بمشروع سياسي.