"سنعتمد على الجيران".. إيران تختار "تفعيل العقوبات الأممية" مقابل رفض طلب أميركي

وقبل قبل ساعات من دخول العقوبات الأممية على حيز التنفيذ، قال بزشكيان قبل مغادرته ، أن بلاده توصّلت إلى نتيجة مع الأوروبيين، لكن الموقف الأميركي كان مختلفاً، مشيرا الى ان " طلبت أن نسلّمهما كل اليورانيوم المخصب، مقابل منحنا مهلة شهر واحد؛ هذا أمر سخيف".كما أكد أنه إذا كان على بلاده أن "تختار بين هذه المطالب غير المنطقية وآلية سناب باك، فستختار الأخيرة، معتبرا انه "اذا تم تفعيل آلية الزناد، فلا ينبغي أن نفترض أن الوضع سيصبح حرجا تماما وسنُجبر على الاستسلام".وأضاف: أن "مسار الأمور هو أنه من خلال الإجراءات التي تم وضعها، بالإضافة إلى العلاقات القوية مع الجيران، والتفاعلات المكثفة مع الدول الأوراسية وأعضاء للتعاون، وكذلك بالاعتماد على دعم وتأييد الشعب الإيراني العزيز، سنكون قادرين على التغلب على هذا الوضع بأمان".