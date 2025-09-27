قصة "الباركود" المعلق على صدر نتنياهو في الأمم المتحدة.. وشبكة رقمية تحذر العراقيين

وقالت شبكة انسم، انه "في خطابه أمام ، ظهر رئيس وزراء الكيان المحتل مرتدياً رمز QR على بدلته، داعياً الجمهور إلى مسحه، بعد دقائق من تباهيّه بقدرات التقنية في اختراق الأنظمة عبر بث خطابه مباشرةً على أجهزة الناس في قطاع ".وتبين ان "الباركود هذا يحيل الى موقع الكتروني يضم مقاطع فيديو وبيانات عن ما وصفها نتنياهو بجرائم حماس".وتقول شبكة انسم ان "الخطوة قد تبدو مجرّد حركة دعائية، لكنه يكشف حقيقة أشد خطورة: رمز واحد قد يتحوّل إلى أداة تجسس".وأضافت ان "رموز الـQR اليوم في عالمنا ليست مجرد وسيلة مريحة للوصول إلى المواقع، بل باتت أيضاً مدخلاً سهلاً للهجمات الرقمية، في حالة دخولك الى QR غير موثوق، قد تفتح الباب على نفسك بالاختراق عبر برمجيات خبيثة خطرة، او اعطاء صلاحية للتّبع والاستهداف عبر روابط مضمنة قد تجمع موقعك وبياناتك",واعتبرت ان "تباهي رئيس حكومة الاحتلال بقدرة جهاز استخباراته على استخدام التقنية للتأثير الجماعي، يذكّرنا بأن الخطر ليس افتراضياً بل واقعياً".واوصت أنسم بالقول: "لا تمسح رمز QR إلا إذا كنت واثقاً تماماً من مصدره، وافحص الرابط قبل أن تفتحه، فالأمن الرقمي يبدأ من قرار نتخذه نحن، قرار ألا تمنح الثقة لرمز مجهول".