الإطاحة بعصابة متخصصة بالتسليب والسرقة في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تمكنت قوة من قيادة شرطة ، من القاء القبض على افراد عصابة مختصة "بالتسليب والسرقة" مكونة من ثلاث اشخاص اقدموا على تسليب وسرقة اجانب مبلغ قدره (٥٠) مليون عراقي".وتابعت، انه"تم تشكيل فريق عمل والتوجه للمكان المحدد وبعد جمع المعلومات تم متابعة خط سير الدراجة وتحديد نوعها ولونها واعتقال الأشخاص في منطقه شهداء وضبط بحوزتهما سلاح نوع مسدس".واضافت، انه "بعد الكشف الاولي ومن خلال المقاطع الفيديوية لوحظ أسلوب تعاون من قبل سائق السيارة مع السراق من حيث توقف العجلة بأمر تدبيري مخطط له وبعد آلتعمق بالتحقيق معه اعترف صراحه بالاشتراك مع المتهمين اعلاه كما وتم استرجاع المبلغ المالي لاصحابه".