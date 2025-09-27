رئيس الحشد الشعبي: لسنا تحت حكم نتنياهو والعراق يمتلك وسائل الرد

وقال الفياض خلال كلمة له، إن “نتنياهو تجاوز كل الخطوط الحمراء وانتهك القانون الدولي، وبات يشكل تحدياً صريحاً لدول المنطقة، وليس فقط للفلسطينيين أو خصومه التقليديين"، مضيفاً أن "ليس خاضعاً لنتنياهو ولا لأي شخصية أخرى، ولن يسمح لأي طرف بفرض إرادته عليه”.وأكد الفياض أن العراق "لا يهرب من التهديدات أو التلويح باستخدام القوة"، مشيراً إلى أن "التهديدات لن ترهب الشعب العراقي، ونحن ملزمون بالدفاع عن العراق بكل ما نملك من قدرات وإمكانات".وتابع: "العراق يمتلك وسائل الردع اللازمة، وله شبكة واسعة من الحلفاء والأصدقاء الذين يقفون إلى جانبه في مواجهة أي عدوان خارجي".وفي الشأن الداخلي، نفى الفياض وجود أي سيناريوهات لتخريب العملية السياسية، مؤكدًا أن “التغيير في العراق يكون عبر صناديق الاقتراع فقط، ولا يوجد أي طرح جدي أو رائج لانقلاب أو مسار خارج الدستور”.