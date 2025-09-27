اعتقال متهم بالقتل شمال شرقي بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إن "مفارز إجرام الشعب تمكنت من إلقاء القبض على متهم اقدم على ارتكاب جريمة "قتل" في ، بعد أقل من (48) ساعة من وقوع الحادث".وأضافت أن "بلاغا ورد بوقوع جريمة قتل، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل باشر بجمع المعلومات والتحري عن الجاني، ومن خلال المتابعة الميدانية الدقيقة، وتم التوصل إلى مكان المتهم وإلقاء القبض عليه وايداعه التوقيف لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".