القوات الأمنية تحقق في "ادعاء" فتاة باختطافها جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "معلومات وردت بوجود حالة خطف لفتاة بالقرب من ضمن منطقة السيدية جنوبي ".وأضاف المصدر، "تم توجيه الدوريات ونصب سيطرات وضبط عجلة بداخلها اشخاص إثنين وامرأة وفتاة ادعت انها مخطوفة من قبل أحد الأشخاص المذكورين أعلاه".وتابع المصدر، "تم التحفظ على جميع الأطراف وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة".