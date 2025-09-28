العثور على مسيرة إسرائيلية قرب حقل نفط عراقي

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "الطائرة المسيرة التي تم العثور عليها بالقرب من حقل مجنون شمال تأكد انها طائرة مسيرة إسرائيلية"، مشيرا الى ان "المنطقة تقع بالقرب من الحدود الإيرانية".ولم يتبين بعد ما اذا كانت الطائرة مخصصة للاستطلاع ام للهجمات.