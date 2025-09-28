تفاصيل جديدة عن الطائرة المسيرة قرب حقل مجنون.. إسرائيلية ام إيرانية؟-عاجل

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "شركة الغام واثناء عملها لمسح المناطق، القريبة من حقل مجنون النفطي عثرت على طائرة مسيرة، لكن من غير المعروف سبب سقوطها او متى سقطت".وحصلت على صورة من الطائرة التي تم العثور عليها، والتي قيل في بادئ الامر انها طائرة إسرائيلية بحسب تقييم المصادر الأمنية الأولية، لكن بمقارنة الصور يتضح انها تشبه طائرة شاهد الإيرانية.كما ان الطائرة تبدو وانها سقطت حديثًا حيث تبدو نظيفة تماما من أي اثار غبار، بالرغم من انها في منطقة صحراوية بالكامل.وحصلت نيوز، على برقية خاصة بجهاز الامن الوطني، كشف انه في 28 أيلول وفي الساعة 11 صباحا، وعند عمل احد شركات ازالة الالغام في قضاء تم العثور على طائرة مسيره نوع (LOT2 ) (CO98) قرب الحدود الايرانية بالجانب العراقي، علما ان الطائرة مجهولة العائدية".