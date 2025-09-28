غلق طريق وإطلاق نار فوق المتظاهرين.. توضيح رسمي من شرطة البصرة حول الحادثة

وقالت قيادة الشرطة في بيان ورد لـ ، إنه "أثناء إقامة حفل تأبيني في بحضور عدد من الشخصيات السياسية والثقافية والدينية، تواجد عدد من المتظاهرين خارج المكان. وأثناء خروج إحدى الشخصيات، قام عدد من أفراد حمايته بإطلاق عيارات نارية في الهواء".وأضافت الشرطة، أن " اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بتسجيل شكاوى المتظاهرين الذين تقدموا بدعوى قضائية ضد مطلق النار"، مؤكدةً حرصها على "حماية أرواح المواطنين والحفاظ على الأمن والنظام العام" .وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحماية أحد الشخصيات في يطلق النار في الهواء، بعدما قام متظاهرون مطالبون بالتعيين أمام النادي النفطي في المحافظة بقطع الطريق أمام المسؤول.