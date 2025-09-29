التحقيق المركزية في الرصافة توجه "ضربة قاصمة" لتجار المخدرات

وبحسب بيان لشؤون ، جاءت هذه الضربات استنادًا إلى القرارات الصادرة عن المختص بالنظر بقضايا شؤون المخدرات الخاصة في ، مبينا ان "هذه المحكمة التي أثبتت أنها درع القضاء الحصين وسيف العدالة القاطع الذي لا يرحم من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار مجتمعه، حيث أصدرت قرارات رادعة أربكت شبكات المخدرات وفككت اغلبها وقطعت الطريق أمام كل من يحاول العبث بأمن المجتمع".وأضافت المديرية، أن "العملية أكدت أن التنسيق العالي بين القضاء وقوى الامن الداخلي جعل من العراق ساحة مستحيلة على تجار السموم، وأن الأحكام القضائية الصارمة ستظل كابوسًا يلاحق كل من يجرؤ على الاتجار بالمخدرات".وتابعت المديرية، أن "العملية رسالة ردع قاسية لكل من يفكر بالانخراط في تجارة المخدرات بأن العدالة ستصل إليكم، والخسائر ستكون فادحة وحازمة لا تقبل التأويل لا ملاذ لتجار المخدرات … القضاء والأمن بانتظاركم، والنهاية محتومة خلف القضبان وبأقسى الأحكام" .