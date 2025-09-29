السجن ست سنوات بحق مدان بجريمة انتحال



ـ امني



أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم الاثنين، حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان عن جريمة انتحال صفة رائد في .





وذكرت المحكمة ان في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المدان أقدم على انتحال هذه الصفة للحصول على منفعة مادية من قبل أحد المشتكيات وذلك للتدخل بإطلاق سراح والدها الموقوف".



وتابع، ان " الحكم صدر بحقه استنادا لأحكام المادة أولا / 1 و2 من القرار 160 لسنة 1983 المعدل".