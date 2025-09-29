إخماد حريق اندلع في قاعة أعراس داخل أحد فنادق السعدون

وذكر المصدر في تصريح للسومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق اندلع داخل قاعة حفلات للأعراس في أحد فنادق ".وتابع، أن "المعلومات الأولية تشير إلى عدم تسجيل إصابات خلال الحريق وعمليات الإخماد".