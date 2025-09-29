اعتقال مطلوبين في 3 محافظات

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إنه "وفقا لمعلومات دقيقة لاقسام استخبارات الفرق (7 و17 و22) في والأنبار وميسان، وبمشاركة وتنسيق مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات ومن خلال نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاته أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين بمواد قانونية مختلفة".وأضافت أنه "قد جرى تسليمهم إلى الجهات المعنية حسب السياقات المعمول بها".