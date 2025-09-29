وزير الداخلية يصدر توجيهاً لدوريات النجدة بشأن الحوادث

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ ، أنه "تواصل مواكبة تطور العمل الأمني والخدمات المثالية المضاهية لما تقدمه الدول المتقدمة، حيث تابع آلية عمل آمري دوريات النجدة من استلام وتنفيذ بلاغات الاستجابة الواردة من خلال الرقم 911 والواجبات المكلفين بها وذلك باستخدام الأجهزة اللوحية الرقمية".ووجه الشمري سابقا، وفق البيان، "بالعمل على هذه الأجهزة، فضلاً عن العمل الدقيق بنظام الخرائط الرقمية ضمانا لسرعة الاستجابة والوصول للحوادث والإبتعاد عن العمل بالنظام الورقي القديم".وأكد الوزير أن "هناك توجها حثيثا من قبل الوزارة حتى تكون قادرة على توفير خدمات متطورة للمواطنين، حيث نجحت في العديد من المشاريع والتجارب، خاصة فيما يتعلق بالعمل الإلكتروني في مفاصلها".