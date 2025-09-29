ظهروا بمقطع فيديو اثاروا ذعر المواطنين.. القبض على مطلقي النار في الناصرية

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "تنفيذا لتوجيهات قائد شرطة اللواء ق خ نجاح ياسر العابدي على اهمية اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يحاول العبث بامن المحافطة، وعلى خلفية تلقي بلاغ حول وجود اشخاص قاموا باطلاق العيارات النارية بالهواء في منطقة الصالحية بمدينة وتسببوا بالذعر للمواطنين، تمكنت دوريات قسم شرطة بلدة الجزيرة ودوريات النجدة من القاء القبض على متهمين اثنين في منطقة الصالحية وضبط بحوزتهم سلاح كلاشنكوف".من جانب آخر، ذكرت القيادة ان "قسم بلدة الجزيرة تمكن من القاء القبض على متهم بحوزته مواد مخدرة ومسدس مطلوب بقضايا مختلفة من بينها القتل والسرقة وفق المواد (406 , 446) من قانون العقوبات العراقي والمادة (28) من "، لافتة الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".