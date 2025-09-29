إصابة منتسب أمني بطلق ناري بالخطأ في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بإصابة منتسب أمني بطلق ناري بالخطأ شرقي .

وقال المصدر في حديث لـ ، "إصابة منتسب نتيجة اخراج زميله الشرطي مسدسه من (الجراب) وخرجت رصاصة منه استقرت في يد زميله ضمن في منطقة ".

وأضاف المصدر أنه "تم نقل المنتسب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".