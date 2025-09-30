بسيطرات مفاجئة.. اعتقال اشخاص بحوزتهم بطاقات ناخبين

وقالت عمليات في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بسيطرات مفاجئة "وقتية"، القت مفارز القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة".وأوضحت ان "بين المعتقلين متهم "بالتزوير" وثلاثة اخرين ضبط بحوزتهم (٨ بطاقات ناخب، جوازات سفر، ادوية متنوعة) بدون تخويل".وأكدت انه "تم الاستيلاء على اسلحة واعتدة غير مرخصة، بالإضافة إلى حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية (خلال ٢٤ ساعة الماضية) في جانبي ".