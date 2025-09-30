بعد اعلان القبض على 38 متهما.. تغيير اسم "المحتوى الهابط" الى "المخل بالآداب العامة"

وقال المتحدث باسم الوزارة عباس في مؤتمر صحفي حضرته ، ان "الوزارة قطعت أشواطا كبيرة في عملية استلام الملف الامني باغلب محافظات ولم يتبقى سوى محافظات قليلة لم نستلم بها الملف الأمني"، مبينا "اننا سنطبق خطة الامن المناطقي، حيث تم تقسيم محافظات العراق إلى 210 اقسام بواقع 815 مركز شرطة للإسراع بالقضاء على المجرمين وكشف الجرائم بأسرع وقت ممكن فضلاً عن إتاحة المساعدة مع المواطنين".وأضاف "تم يوم امس إصدار امر وزاري من قبل لتنظيم المخاطبات الرسمية بين الوزارة والقضاء والجهات الأخرى تحت مصطلح المحتوى المخل بالاداب العامة بدلاً من المحتوى الهابط"، مشيرا الى انه "تم تنفيذ 38 امر قبض واستقدام بحق اصحاب المحتويات المخلة بالاداب العامة".وذكر ان "العمليات الأمنية في اسفرت عن تنفيذ 700 امر قبض وفق مواد قانونية مختلفة نتج عنها القبض على 1788 شخصا وضبط 2311 دراجة نارية وعجلات مخالفة للضوابط 4160 من العتاد المختلف".وذكر انه "في تم تنفيذ 25 عملية استباقية و63 امر قبض بجرائم خطرة والقبض 403 متهمين بمواد مختلفة والقبض على 5 عصابات اجرامية بالسرقة وضبط 250 سلاحا مختلفا و233 مخزن عتاد و9 رمانات يدوية و4328 اعتدة مختلفة و400 علاج دوائي نافذ الصلاحية ".وحول نشاط مديرية الاتجار بالبشر، ذكر البهادلي انه "تم تفكيك 33 شبكة استغلال جنسي و4 شبكات مختصة بتجارة الأعضاء و3 شبكات لبيع الأطفال والقبض على 257 متهما بالتسول و58 شخصا متهما بالسحر والشعوذة وضبط 22 حالة ابتزاز إلكتروني و8 حالات احتيال و6 حالات رصد إلكتروني يتضمن الإساءة وانتحال الصفة".