اصدار 47 مليون بطاقة موحدة وتعداد السكان 46 مليون نسمة.. ما تفسير الزيادة؟

وقال المتحدث باسم خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل ، ان "قرابة ٤٧ مليون بطاقة وطنية تم طبعها وانجاز اكثر من ٦١٦ الف جواز سفر ما رفع العدد الكلي لجوازات السفر الصادرة الى ثلاثة ملايين جواز".وفي التعداد السكاني الذي صدرت نتائجه قبل اشهر، كشفت ان عدد العراقيين بلغ اكثر من 46 مليون شخص، ما يجعل عدد البطاقات الوطنية الصادرة اكثر من عدد العراقيين بحوالي مليون بطاقة، وهو امر يحتاج الى تفسير.ولتفسير ذلك، من الضروري ذكر ان الإحصاء السكاني اساسًا شمل المواطنين والمقيمين داخل فقط، من بينهم حوالي مليون اجنبي وعربي، ما يعني ان العراقيين في الداخل أساسا يبلغ عددهم حوالي 45 مليون نسمة.لكن اصدار البطاقات الموحدة شمل العراقيين في الداخل والخارج عبر السفارات، وسط تقديرات بوجود اكثر من 3 ملايين عراقي في بلدان المهجر، الامر الذي يجعل اصدار 47 مليون بطاقة وطنية موحدة، قابلة للتفسير فهي تتوزع بين عراقيي الداخل وعراقيي الخارج.