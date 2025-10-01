وزارة الحرب الاميركية تعلن "تقليص" المهمة العسكرية في العراق-عاجل

وقال المتحدث باسم البنتاغون في بيان إنه "وفقا لتوجيهات الرئيس وانسجاما مع عمل العليا الأميركية-العراقية والبيان المشترك الصادر في 27 سبتمبر 2024، ستقوم وشركاؤها في التحالف بتقليص مهمتها العسكرية في ".وأشار إلى أن هذا التقليص "يعكس نجاحنا المشترك في محاربة تنظيم ، ويمثل خطوة نحو الانتقال إلى شراكة أمنية دائمة بين الولايات المتحدة والعراق، بما يتماشى مع المصالح الوطنية الأميركية، والدستور العراقي، واتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق".وأضاف "ستسهم هذه الشراكة في دعم الأمن الأميركي والعراقي، وتعزيز قدرة العراق على تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والاضطلاع بدور قيادي إقليمي. ستواصل الحكومة الأميركية تنسيقها الوثيق مع وأعضاء التحالف لضمان انتقال مسؤول ومنظم".وشدد على أن الحكومة الأميركية "ستواصل تنسيقها الوثيق مع الحكومة العراقية وأعضاء التحالف لضمان انتقال مسؤول ومنظم".وتضمن البيان مفردة "تقليص العملية العسكرية"، وذلك خلافا للغة التي يتحدث بها الجانب العراقي المتمثلة بـ"انهاء المهمة العسكرية".