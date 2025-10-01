اعتقال شخصين تجاوزا على الائمة "ع"

وقال الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في إطار جهوده المستمرة لحماية القيم الدينية والحفاظ على السلم المجتمعي، تمكنت مفارز جهاز في العاصمة من إلقاء القبض على أحد المتهمين بالتجاوز على الأئمة الأطهار (عليهم السلام)".وأضاف انه "جاءت العملية بعد رصد وتحليل مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان يقومان بالإساءة والتجاوز على الأئمة الأطهار (عليهم السلام)، حيث باشرت الفرق الاستخبارية المختصة بتحديد هوية المتورطين وجمع الأدلة اللازمة".وأكد أنه "بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، توجهت مفارز الفوج التكتيكي إلى مكان المتهم الأول وألقت القبض عليه، في حين أن المتهم الثاني معتقل حالياً بتهمة أخرى لدى "، مشيرا الى انه "قد تم تسليم المتهم إلى الجهات المختصة أصولياً لاستكمال الإجراءات القانونية".