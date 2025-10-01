حصاد السيطرات "المفاجئة" ببغداد.. اعتقال تجار مخدرات وضبط 268 بطاقة ناخب

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إن "مفارز تواصل نصب السيطرات الوقتية "المفاجئة" وتلقي القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم بتجارة وترويج المواد المخدرة والسلاح غير المرخص وخمسة اخرين ضبط بحوزتهم (٢٦٨ بطاقة ناخب، ٤٩ بطاقة ماستر ، ٤ جوازات سفر، طائرة درون تصوير) بدون تخويل".وأضافت القيادة، "كما تم الاستيلاء على أسلحة واعتدة غير مرخصة، بالإضافة إلى حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية (خلال ٢٤ ساعة الماضية) في جانبي ".