الداخلية تنفي مقطعا صوتيا مفبركا منسوبا لأحد قادة شرطة بغداد

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " تحرص العراقية على الوقوف بمستوى واحد من جميع أبناء شعبنا الكريم وهي تعمل على حماية المواطنين"، مشيرة الى انه " تم رصد مقطعاً صوتياً في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي ادعى من قام بمفبركته أنه لقائد شرطة في محاولة منه لإيهام أبناء الشعب العراقي الواعي الكريم".وتابع، ان "وستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية بحق كل من قام بإنشاء وفبركة هذا المقطع الصوتي وتقديمه للعدالة، كونه يبحث عن إثارة الفتنة وتهديد السلم المجتمعي، وهو ما ترفضه وزارة الداخلية رفضاً قاطعاً وستحاسب بشدة وفق القانون كل من يحاول الترويج للإشاعات المغرضة الكاذبة".