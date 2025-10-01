ضبط متهم بحوزته نصف كغم من الكريستال و1000 حبة مخدرة في البصرة

القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استمرارًا لجهود قوات في التصدي لتجارة عبر الحدود ومنع ادخالها الى ، تمكنت مفارز مركز شرطة الشلامجة التابعة لمديرية شرطة كمرك المنطقة الرابعة اثناء القيام بواجباتهم في صالة المسافرين من ضبط متهم أجنبي بحوزته (450) غم من مادة "الكريستال" المخدرة و(1020) حبة مخدرة كانت مخبأة داخل فلتر ماء وتم اكتشافها من خلال مفرزة الـk9".وأضافت انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي وتسليم المتهم الى مديرية مخدرات ".