الكشف عن تعرض بشار الأسد للتسمّم في موسكو
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
البنتاغون تعلن أنها بصدد خفض قواتها في العراق
أمن
2025-10-01 | 11:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
147 شوهد
السومرية نيوز
– امني
أعلنت
وزارة الدفاع
الأميركية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، انها بصدد خفض قواتها في
العراق
.
وقالت الوزارة في بيان تابعته
السومرية نيوز
، انه "سيتم تخفيض قواتنا المتواجدة في
العراق
"، مبينة ان "خفض قواتنا يعكس نجاحنا المشترك في محاربة
داعش
".
وتابعت "سنواصل التنسيق مع العراق لضمان عملية انتقالية مسؤولة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
