في بغداد.. تحرير فتاة مختطفة واعتقال الخاطف

وقالت الوزارة في بيان، "جاء ذلك بعد وردود اخبار عن الحادث، على الفور وجه قائد شرطة اللواء حمد بتشكيل فريق عمل من قسم شرطة الحرية ونجدة الحرية للتوصل للمتهم بالسرعة، وبالفعل تمكن فريق العمل من التوصل للمتهم وتحديد مكان تواجده، بعد متابعة دقيقة لكاميرات المراقبة وتعقب خط سير المتهم".

وأضاف أنه "تم القبض عليه بكمين محكم، وبعد التحقيق معه تم الاستدلال على مكان احتجاز المختطفة، حيث تم الانتقال على الفور لمحل تواجدها وتحريرها".