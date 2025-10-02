العمليات المشتركة توضح بشأن أصوات المقاتلات الحربية في سماء بغداد

وقالت في بيان ورد لـ ، إنه " بمناسبة العراقي، تستعد ، ممثلةً بقيادة وطيران الجيش، لتنفيذ استعراض جوي مميز يجوب سماء العاصمة، وذلك في إطار احتفالات البلاد بهذا اليوم الوطني المجيد الموافق يوم الجمعة القادم الثالث من تشرين أول الجاري".وأضافت "ونود أن نلفت عناية المواطنين الكرام إلى أن التي تُلاحظ في سماء خلال الثلاثة ايام القادمة تأتي ضمن ممارسات وتمارين استعدادية ينفذها أبطال القوة الجوية وطيران الجيش تحضيراً للاستعراض الجوي الذي سيُقام بهذه المناسبة العزيزة".وتابعت العمليات أن "هذه الأنشطة تجسد فخرنا بانتمائنا الوطني، وتعكس استعداد مؤسسات الدولة العسكرية للاحتفاء بالسيادة والوحدة والاستقلال"، داعية المواطنين الكرام إلى "التفاعل الإيجابي مع هذه المناسبة الوطنية، سواء من خلال الحضور، أو المتابعة عبر القنوات الرسمية".